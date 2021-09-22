Тела женщины и двух ее детей обнаружили на месте пожара на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Тела женщины и двух ее детей обнаружены на месте пожара в квартире в Кировграде (Свердловская область). Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"На месте пожара обнаружены тела трех человек - это женщина и двое ее детей. По предварительной информации, смерть наступила до пожара", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте регионального ГУ МЧС, 22 сентября в 11:16 (09:16 мск) поступило сообщение о пожаре на улице Центральный Бульвар в Кировграде. На площади 4 кв. м было повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного муниципального жилого дома. В 11:27 (09:27 мск) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 12:00 (10:00 мск).

В настоящее время ТАСС не располагает комментарием силовых структур региона.