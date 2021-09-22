Число пострадавших в аварии в Железноводске увеличилось до 16 человек

ПЯТИГОРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Количество пострадавших в ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутной "Газели" в Железноводске увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"Страшная авария в Железноводске. Предварительно: двое погибших, 16 пострадавших. Среди пострадавших есть девушка 16 лет", - написал Моисеев в Instagram.

По уточненной информации краевого управления ГИБДД, участником аварии с маршруткой стал автомобиль такси. По предварительным данным, автомобиль Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с маршруткой, которая следовала из Пятигорска в Железноводск.

От полученных травм на месте аварии умерли 24-летний водитель и пассажир легкового автомобиля. В больницу доставлены водитель и 15 пассажиров маршрутки. "Участников ДТП осматривают врачи на предмет наличия травм и необходимости госпитализации", - пояснили в управлении ГИБДД.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства автоаварии уточняются, проверку по факту аварии начала прокуратура Железноводска.