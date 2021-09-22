Пожарный рассказал о работе в зоне извержения вулкана на Канарах

МАДРИД, 22 сентября. /ТАСС/. Лавовые потоки из извергающегося вулкана на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) медленно продолжают свое движение в сторону побережья. В среду скорость раскаленной вулканической массы снизилась до 4 метров в час. Однако это не означает, что извержение подходит к концу. По подсчетам местных вулканологов, оно может продлиться от 24 до 84 дней.

Каково работать в столь сложных условиях, рассказал корреспонденту ТАСС Роберто Наско - один из пожарных Пальмы. Около 6 тыс. человек были эвакуированы с начала извержения вулкана, однако сейчас из-за замедления скорости движения лавы, часть людей смогла вернуться ненадолго домой, чтобы забрать ценные вещи.

"Это очень грустно, потому что наша работа заключается в спасении жизней и помощи людям, но сейчас мы ничего не можем сделать, против природы нельзя вести борьбу, - сказал Наско. - Единственное - попытаться, чтобы они [эвакуированные] забрали все свои вещи, спасли животных - это единственное, что мы можем сделать".

"Лава вызывает уважение к себе, - поделился он. - Нам повезло, что здесь, на Канарских островах, лава очень вязкая. Это дает время людям забрать вещи из домов до того, как она туда доберется". "Вызывает отчаяние видеть, как люди теряют все, всю жизнь теряют за секунду", - отметил пожарный, рассказывая о том, каково видеть лавовые потоки, смывающие все на своем пути. "Люди находятся в очень нервозном состоянии, это нормально, они хотят забрать все, а иногда у тебя 15-20 минут, чтобы забрать самое важное, <...> лава подходит к твоему дому, и тебе нужно уходить", - добавил он.

"Мы пытаемся немного отдыхать, - сказал Наско. - Мы работаем 24 часа подряд и отдыхаем пару часов, чтобы вернуться к работе". "Хотя нас поддержали пожарные с других островов, нас тут 60 пожарных на всем острове", - пояснил он, уточнив, что, пока ситуация не стабилизируется, об отдыхе думать не приходится.

Сам Наско тоже живет на Пальме, однако его дом оказался вне зоны риска из-за извержения вулкана. "Члены моей семьи потеряли все, свои дома, - отметил пожарный. - Это то, с чем мы сталкиваемся, проживая на вулканическом острове".

Извержение вулкана

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Пока в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас власти ожидают, когда потоки лавы достигнут побережья Пальмы. Контакт раскаленной вулканической массы с соленой водой может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов.

На кадрах, которые показывают местные телеканалы, можно увидеть как потоки лавы медленно продвигаются в сторону океана, сметая все на своем пути: дома, машины, целые деревья. Из кратера вулкана поднимается большой столб дыма. В этой связи власти призвали жителей острова не приближаться к месту извержения. Сейчас площадь распространения лавы уже превысила 150 га.

Ранее Вулканологический институт Канарских островов предупреждал о приближающемся извержении после заметного усиления сейсмической активности на острове. Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.