Суд отпустил под подписку двух фигурантов дела об избиении в ИК-1 Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Бывшие сотрудники исправительной колонии №1 (ИК-1) Ярославля Игорь Камиронов и Иван Коковин, обвиняемые в превышении должностных полномочий после публикации 23 февраля на сайте "Новой газеты" видео с избиением заключенного Абубакара Цагалаева, решением Заволжского районного суда Ярославля отпущены под подписку о невыезде, ранее они находились под домашним арестом. Об этом сообщила ТАСС адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова.

"Камиронов и Коковин переведены под подписку о невыезде. Под домашним арестом остается только один фигурант - Александр Семенов. Я намерена обжаловать решение суда", - сказала Бирюкова.

В настоящий момент фигурантами дела являются девять бывших сотрудников колонии. Под домашним арестом находится Александр Семенов, остальные находятся под подписками о невыезде. Игорь Богданов, Алексей Бровкин, Руслан Цветков и Максим Яблоков ранее также были фигурантами дела об избиении в ИК-1 Ярославля осужденного Евгения Макарова.

"Новая газета" 23 февраля опубликовала видеоматериалы по совместному расследованию с адвокатами фонда "Общественный вердикт" (признан в РФ НКО-иноагентом). На видео зафиксированы избиения двух заключенных в ИК-1 сотрудниками колонии в 2016 году. Один из заключенных - гражданин Грузии Важа Бочоришвили, второй - Абубакар Цагалаев.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено после публикации видеозаписей.