{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура начала проверку по обнаружению пленки нефтепродуктов у архангельской ТЭЦ

Специалисты отобрали пробы сточных вод с выпусков предприятия и в технологическом канале

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Архангельская природоохранная прокуратуры проводит проверку по факту обнаружения пленки нефтепродуктов на технологическом канале Архангельской ТЭЦ, говорится в среду в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

"Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Северного межрегионального управления Росприроднадзора организована проверка оперативной информации ЦУКС ГУ МЧС России по Архангельской области о наличии радужной пленки на технологическом канале Архангельской ТЭЦ", - говорится в сообщении.

Отобраны пробы сточных вод с выпусков предприятия и в технологическом канале.

С привлечением специализированной организации выставлено пять рубежей боновых заграждений с сорбирующими элементами. С участием природоохранного прокурора осмотрено маслонаполненное оборудование ТЭЦ, утечек не обнаружено. Проверка продолжается.

Теги
РоссияАрхангельская область
Французский суд признал, что снявшие портреты Макрона в госучреждениях не совершили кражи
Подобные акции относятся к сфере свободы выражения мнения, отметили в судебной инстанции
Читать полностью