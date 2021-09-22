Прокуратура начала проверку по обнаружению пленки нефтепродуктов у архангельской ТЭЦ

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Архангельская природоохранная прокуратуры проводит проверку по факту обнаружения пленки нефтепродуктов на технологическом канале Архангельской ТЭЦ, говорится в среду в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

"Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Северного межрегионального управления Росприроднадзора организована проверка оперативной информации ЦУКС ГУ МЧС России по Архангельской области о наличии радужной пленки на технологическом канале Архангельской ТЭЦ", - говорится в сообщении.

Отобраны пробы сточных вод с выпусков предприятия и в технологическом канале.

С привлечением специализированной организации выставлено пять рубежей боновых заграждений с сорбирующими элементами. С участием природоохранного прокурора осмотрено маслонаполненное оборудование ТЭЦ, утечек не обнаружено. Проверка продолжается.