Приговоренного в США к 28 месяцам тюрьмы россияна депортируют на родину

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Россиянин Олег Никитин, признавший вину в сговоре с целью нарушения введенных Вашингтоном в отношении России санкций на поставки некоторых видов оборудования, приговорен в США к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения. Как сообщил ТАСС адвокат россиянина Алексей Тарасов, через несколько недель Никитин будет депортирован в РФ.

Приговор был вынесен в среду в суде южного округа штата Джорджия. Наказание фактически соответствует по времени сроку, уже проведенному Никитиным в тюрьме в ожидании судебного решения. Таким образом, как подчеркнул адвокат, Никитин сможет выйти на свободу уже в ближайшее время, после чего будет депортирован на родину.

"Олег был приговорен к 28 месяцам лишения свободы, что приблизительно равняется, с учетом скидки за хорошее поведение, тому сроку, который он уже отсидел", - указал Тарасов. "Также судья подписал указ о депортации. Мы надеемся, что в ближайшее время он будет депортирован", - отметил защитник, пояснив, что речь идет "о нескольких неделях".

Адвокат отметил, что россиянин "в ближайшее время воссоединится со свей семьей - женой и детьми". "Это очень хороший результат, учитывая, что он мог быть приговорен к четырем годам лишения свободы и максимально - к пяти годам", - пояснил Тарасов.

О предъявлении обвинений директору российской компании "КС Инжиниринг" Никитину власти США объявили в декабре 2019 года. По версии прокуратуры, россиянин вступил в сговор, чтобы "обойти торговые санкции США, которые запрещают экспорт оборудования" в ряд других стран. Как полагает американская сторона, такие поставки могут нанести ущерб национальной безопасности США. Россиянин якобы намеревался приобрести "силовую турбину у производителя в США примерно за $17,3 млн". Как утверждает прокуратура, "российская компания намеревалась использовать турбину на российской арктической платформе для глубоководного бурения".

В марте 2021 года Никитин признал вину. Ему грозило тюремное заключение продолжительностью до пяти лет, а также "значительные штрафы и компенсации".