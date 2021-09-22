В Дзержинске в квартире в девятиэтажном доме произошел пожар

ТАСС, 22 сентября. Пожар возник в квартире девятиэтажного жилого дома в Дзержинске, спасатели эвакуировали 15 человек, сообщили в среду в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

"Поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. о. г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 14. Происходит открытое горение в квартире на шестом этаже, личным составом по лестничным маршам эвакуировано 15 человек, в том числе четверо детей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар происходит в кирпичном девятиэтажном доме, подразделения работают по рангу пожара 1 "бис".