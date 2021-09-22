После аварии в Железноводске госпитализировали 14 человек

ПЯТИГОРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Четырнадцать человек, которые пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутной "Газели" в Железноводске, госпитализированы. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии, их отвезли в больницу Пятигорска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации Железноводска.

"Восемь человек госпитализировали в больнице Железноводска. Шесть с тяжелыми повреждениями отправили в пятигорскую больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, двое пострадавших от госпитализации отказались. "У 16-летней пострадавшей перелом ключицы и закрытая черепно-мозговая травма", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что участником аварии с маршруткой в Железноводске стал автомобиль такси. По предварительным данным, автомобиль Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с маршруткой, которая следовала из Пятигорска в Железноводск. От полученных травм на месте аварии умерли 24-летний водитель и пассажир легкового автомобиля.