В Чечне возбудили дело по факту аварии, в которой погибли трое взрослых и ребенок

ГРОЗНЫЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Чечне, в результате которого погибли четыре человека, в том числе маленький ребенок, еще один человек пострадал. Об этом сообщили журналистам в среду в следственном управлении СК РФ по Чеченской Республике.

"Шалинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чеченской Республике по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого скончались четыре человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 21 сентября на автодороге между селами Мескер-юрт и Белгатой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины "ВАЗ-21112" и автомашины "Газель". В результате ДТП трое пассажиров и годовалый ребенок, находившиеся в "ВАЗ-21112", умерли. Водитель легкового автомобиля госпитализирован.

"Данное ДТП произошло по причине нарушения правил дорожного движения одним из водителей. Степень вины каждого из них предстоит установить в ходе расследования уголовного дела", - сообщили в СК.