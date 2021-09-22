Зампредседателя "Меджлиса" Джелялову ужесточили обвинение по делу о диверсии

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Следствие ужесточило обвинение заместителю председателя признанной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Нариману Джелялову, которого обвиняют в диверсии на газопроводе в Крыму. Об этом в среду сообщил на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Сегодня в ходе следственных действий управлением ФСБ по Республике Крым Нариману Джелялову было предъявлено новое обвинение. Теперь, по версии следствия ФСБ, он обвиняется в совершении диверсии в составе организованной группы по п. "а", ч. 2 ст. 281 УК РФ - [наказание] от 12 до 20 лет лишения свободы. И по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ - незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы - [наказание] от 10 до 15 лет лишения свободы", - написал Полозов.

Адвокат добавил, что свою вину Джелялов не признает. Давать показания на дополнительном допросе мужчина отказался, воспользовавшись правом обвиняемого не давать показания. "Состояние здоровья Наримана Джелялова удовлетворительное. Условия содержания особых нареканий пока не вызывают", - добавил защитник.

В Центре общественных связей ФСБ России 7 сентября сообщили, что произошедшая 23 августа на участке газопровода в районе села Перевального в Крыму диверсия была организована Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Сотрудники ФСБ 4 сентября задержали трех жителей Крыма: Джелялова, а также предполагаемых исполнителей - Асана и Азиза Ахтемовых. Как ранее сообщал со ссылкой на материалы дела представитель суда, подозреваемым вменяется, что они умышленно установили на газопровод в селе Перевальное Симферопольского района взрывное устройство, повредив его. Это привело к тому, что газоснабжение в селе было прервано, что сказалось на работе социальных учреждений.