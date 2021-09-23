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Следователи на Камчатке начали проверку по факту гибели пяти человек в пожаре

В результате происшествия погибли четверо мужчин в возрасте от 40 до 50 лет и одна женщина

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Следователи на Камчатке начали процессуальную проверку обстоятельств гибели пяти человек при пожаре в частном жилом доме, сообщила пресс-служба регионального отделения СК России по Камчатскому краю.

По предварительным данным, ночью 23 сентября в Петропавловске-Камчатском в деревянном доме произошло возгорание, в результате которого погибло пять человек: четверо мужчин в возрасте от 40 до 50 лет и одна женщина, личность которой устанавливается.

"По итогам доследственной проверки органом следствия с учетом всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства", - говорится в сообщении.

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