Следователи на Камчатке начали проверку по факту гибели пяти человек в пожаре

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Следователи на Камчатке начали процессуальную проверку обстоятельств гибели пяти человек при пожаре в частном жилом доме, сообщила пресс-служба регионального отделения СК России по Камчатскому краю.

По предварительным данным, ночью 23 сентября в Петропавловске-Камчатском в деревянном доме произошло возгорание, в результате которого погибло пять человек: четверо мужчин в возрасте от 40 до 50 лет и одна женщина, личность которой устанавливается.

"По итогам доследственной проверки органом следствия с учетом всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства", - говорится в сообщении.