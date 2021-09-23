В Хабаровском крае возобновили поиски пропавшего самолета

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Спасатели возобновили поиски с воздуха пропавшего у Хабаровска самолета Ан-26, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Что известно о потере связи с Ан-26 в Хабаровском крае

"Поиски шли всю ночь. Воздушные суда сейчас летают", - сказали в пресс-службе. В Хабаровске погода разъяснилась, на улице солнечно, сохраняется ветер с порывами 8-15 м/с.

В пресс-службе уточнили, что задействован вертолет Ми-8 от МЧС и еще один вертолет и самолет.

Ранее МЧС России сообщило, что увеличило группировку, задействованную в поиске самолета Ан-26. Спасатели ведут осмотр таежной местности. Накануне поиски были осложнены темным временем суток, труднодоступной местностью и плохой погодой - шел дождь, отмечался сильный ветер.

Как сообщали ТАСС в экстренных службах, приблизительное местонахождение воздушного судна и квадрат поиска определены. Там нет ни дорог, ни населенных пунктов. Поисковые группы будут добираться туда пешком. В авиаслужбах сообщили, что Ан-26 мог столкнуться с сопками в Большехехцирском заповеднике, где высота сопок составляет почти 1 000 м. Ранее источник агентства в экстренных службах сообщал, что среди основных версий предполагаемого крушения самолета рассматриваются ошибка пилотирования и сложные погодные условия.

По данным МЧС, самолет, совершавший технический полет, пропал с радаров в среду в 38 км от аэропорта Хабаровска, на его борту находился экипаж в составе шести человек.