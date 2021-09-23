Браконьеров на Камчатке привлекли к ответственности за использование дрифтерных сетей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Браконьеров на Камчатке привлекли к уголовной ответственности за использование запрещенных орудий лова - дрифтерных сетей. Ущерб от действий злоумышленников составил более 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе ФСБ России по Восточному Арктическому району.

Сотрудниками ПУ ФСБ России по восточному арктическому району установлено, что группа лиц осуществляла незаконную добычу лососевых видов рыб в Охотском море за пределами рыболовного участка с применением запрещенных орудий лова (дрифтерных сетей). В ходе противоправной деятельности было добыто 293 экземпляра лосося. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам составил около 3 млн 250 тыс. рублей.

"В отношении рыбаков возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов"). Один из них скрылся от органов дознания, покинув пределы Камчатского края и был объявлен во всероссийский розыск. Правоохранительными органами подозреваемый был обнаружен в Ямало-Ненецком автономном округе, задержан и доставлен в Петропавловск-Камчатский для проведения необходимых процессуальных мероприятий с его участием", - говорится в сообщении.

Дрифтерные сети - запрещенное Госдумой орудие лова, так как оно приводит к облову смешанных популяций разных видов лососей.