МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. В городском округе Черноголовка в Подмосковье загорелся ангар на площади 3 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по адресу: 1-й проезд, дом 4, поступила в 23:20 мск. "Площадь горения составляет 3 000 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что существует угроза перехода огня на офисное трехэтажное здание. Внутри горящего ангара наблюдается сильное задымление.

Информация о пострадавших не поступала.

Всего к тушению пожара привлекли 90 человек и 32 единицы техники.