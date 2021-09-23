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В Подмосковье загорелся ангар

Площадь возгорания оценили в 3 тыс. кв. м
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. В городском округе Черноголовка в Подмосковье загорелся ангар на площади 3 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по адресу: 1-й проезд, дом 4, поступила в 23:20 мск. "Площадь горения составляет 3 000 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что существует угроза перехода огня на офисное трехэтажное здание. Внутри горящего ангара наблюдается сильное задымление.

Информация о пострадавших не поступала.

Всего к тушению пожара привлекли 90 человек и 32 единицы техники.

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