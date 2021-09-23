Сильная облачность в районе Хехцира мешает поискам пропавшего самолета Ан-26

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Облачность в районе Большехехцирского заповедника затрудняет поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26. Об этом ТАСС сообщили в Объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье".

Что известно о потере связи с Ан-26 в Хабаровском крае

"Очень сильная облачность в районе Хехцира. Не везде удается просмотреть, облака рассеются к 11:00. Но воздушные суда продолжают летать, смотреть там, где это возможно", - сказали в дирекции.

К поискам привлекли сотрудников "Заповедного Приамурья", они консультируют спасателей по поводу особенностей местности. Большехехцирский заповедник расположен в Хабаровском районе в 15-20 км южнее Хабаровска, в пределах хребта Большой Хехцир. Его площадь - 45 тыс. га.

На месте работают два вертолета и самолет. Вертолет МЧС завершил один облет и сейчас готовится к новому вылету, уточнили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Накануне вечером поступило сообщение, что в 38 км от аэропорта Хабаровска, предположительно в районе заповедника Большехецирского, с радаров пропал самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту находился летный состав в количестве шести человек. Самолет совершал технический полет. Поиски продолжаются, в них задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.