{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Забайкалье начали проверку из-за разрушенного вандалами памятника на братской могиле

Инцидент произошел в поселке Даурия Забайкальского района

ЧИТА, 23 сентября. /ТАСС/. Следователи в Забайкальском крае начали доследственную проверку по информации о разрушенном вандалами памятнике на братской могиле участников конфликта на Китайско-Восточной железной дороге и боев на Халхин-Голе, сообщил журналистам в четверг старший помощник руководителя СУ СКР по региону Егор Марков.

"23 сентября 2021 года в средствах массовой информации появились данные о том, что в поселке Даурия Забайкальского района неизвестные повредили памятник "Братские могилы воинов, погибших во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге и в боях на Халхин-Голе" в поселке Даурия Забайкальского района. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка", - сказал Марков.

Следователи уже выехали к месту, чтобы осмотреть памятник и опросить свидетелей. Руководство регионального управления взяло проверку на контроль.

Теги
РоссияЗабайкальский край
В СК назвали причину смерти пропавшего в Хакасии 13-летнего подростка
Он погиб от отравления газом
В СК назвали причину смерти пропавшего в Хакасии 13-летнего подростка
Читать полностью