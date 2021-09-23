В Забайкалье начали проверку из-за разрушенного вандалами памятника на братской могиле

ЧИТА, 23 сентября. /ТАСС/. Следователи в Забайкальском крае начали доследственную проверку по информации о разрушенном вандалами памятнике на братской могиле участников конфликта на Китайско-Восточной железной дороге и боев на Халхин-Голе, сообщил журналистам в четверг старший помощник руководителя СУ СКР по региону Егор Марков.

"23 сентября 2021 года в средствах массовой информации появились данные о том, что в поселке Даурия Забайкальского района неизвестные повредили памятник "Братские могилы воинов, погибших во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге и в боях на Халхин-Голе" в поселке Даурия Забайкальского района. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка", - сказал Марков.

Следователи уже выехали к месту, чтобы осмотреть памятник и опросить свидетелей. Руководство регионального управления взяло проверку на контроль.