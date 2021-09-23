Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Филиппин

БАНГКОК, 23 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в четверг возле филиппинского острова Миндоро. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики.

По его данным, эпицентр находился в 12 км к северо-западу от муниципалитета Мамбурао, население которого составляет 47,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 26 км. Отмечается, что это был афтершок землетрясения магнитудой 4,9, зарегистрированного накануне в этом же районе.

Между тем специалисты исключили вероятность возникновения повторных подземных толчков. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.