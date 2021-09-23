В СК назвали причину смерти пропавшего в Хакасии 13-летнего подростка

ТАСС, 23 сентября. Подросток, тело которого нашли в Черногорске в Хакасии в среду, умер от отравления бытовым газом. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее полиция сообщила, что подросток 2008 года рождения в понедельник днем ушел из дома и не вернулся. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). В среду тело подростка было обнаружено в гараже рядом с домом.

"В ходе осмотра тела подростка повреждений криминального характера не обнаружено. При проведении осмотра места происшествия в гараже обнаружен бытовой баллон с газом. В рамках расследования уголовного дела с целью установления причины смерти юноши следственным органом назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам исследования экспертом сделан предварительный вывод о том, что смерть подростка наступила в результате отравления бытовым газом", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время выполняются следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.