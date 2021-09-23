В ангаре в Подмосковье ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Пожарные потушили открытое горение в ангаре в городе Черноголовка в Подмосковье. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 06:05 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в городе Черноголовка Богородского городского округа в Подмосковье поступила 23:20 мск в среду. Площадь пожара составляла 2,8 тыс. кв. метров, позже она выросла до 3 тыс. кв. метров. В 03:00 мск пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.