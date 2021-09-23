На Ямале рабочий погиб после хлопка паровоздушной смеси

ТАСС, 23 сентября. Хлопок паровоздушной смеси произошел на предприятии в Ямало-Ненецком автономном округе. В результате один рабочий погиб, еще один пострадал. Возбуждено дело, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону в четверг.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По данным следствия, 22 сентября около 18:00 в городе Губкинский на территории промышленной зоны коммерческого предприятия во время выполнения технических работ внутри прицепной бочки-цистерны произошел хлопок паровоздушной смеси без последующего горения", - говорится в сообщении с уточнением, что рабочий, проводивший работы внутри цистерны, погиб.

Второму мужчине, находившемуся снаружи, причинены телесные повреждения.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия.