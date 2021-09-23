Девять врачей и санитаров пострадали в ДТП в Башкирии

УФА, 23 сентября. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи "УАЗ" и "КАМАЗ" столкнулись в Чишминском районе Башкирии, в результате чего пострадали девять человек. Пациентов в машине скорой не было, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального МВД.

"Предварительно, девять человек из машины скорой помощи пострадали, направлены для медицинского обследования. Ехали фельдшеры, санитары и врачи, пациентов не было", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС России по Республике Башкортостан, столкновение произошло примерно в 08:30 (06:30 мск) на 1 км автодороги регионального значения "г. Чишмы - г. Давлеканово" в районе поворота на сахарный завод. В Чишминскую центральную районную больницу направлены девять человек из числа пассажиров автомобиля "УАЗ". Причины ДТП устанавливаются.