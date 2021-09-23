Экс-министра сельского хозяйства Тувы нашли раненым

ТАСС, 23 сентября. Раненого мужчину нашли в квартире в Кызыле возле тела убитой жены. Возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК по Туве. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о бывшем министре сельского хозяйства Тувы Юрии Тыт-ооле.

"Поступило сообщение об обнаружении в квартире по месту проживания на ул. Бай-Хаакской тела хозяйки с внешними признаками насильственной смерти и ее супруга с колото-резаным ранением в области груди, который был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь <...>. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство)", - сообщили в СК.

Тыт-оол занял пост министра в сентябре 2015 года, в июле 2016 он был арестован и снят с должности. В ноябре 2019 года он был признан виновным в мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к четырем годам колонии общего режима.