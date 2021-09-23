{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Работника местной администрации уличили в получении взятки в Оренбуржье

Возбуждено уголовное дело

ОРЕНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Полицейские выявили факт получения взятки сотрудником администрации Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области. Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки", сообщили в четверг в пресс-службе УМВД России по региону.

"Сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу выявлен факт получения взятки должностным лицом, работающим в администрации МО "Соль-Илецкий городской округ". <…> По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказано в распространенном сообщении.

Правоохранители установили, что подозреваемый получил от местного жителя три земельных участка за оказание содействия в решении нужных вопросов взяткодателю. При этом работник администрации использовал служебное положение. Как уточнили в пресс-службе, максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до 12 лет.

Теги
РоссияОренбургская область
В Екатеринбурге арестовали пятерых задержанных членов террористического сообщества
Возбудили три уголовных дела
Читать полностью