Работника местной администрации уличили в получении взятки в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Полицейские выявили факт получения взятки сотрудником администрации Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области. Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки", сообщили в четверг в пресс-службе УМВД России по региону.

"Сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу выявлен факт получения взятки должностным лицом, работающим в администрации МО "Соль-Илецкий городской округ". <…> По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказано в распространенном сообщении.

Правоохранители установили, что подозреваемый получил от местного жителя три земельных участка за оказание содействия в решении нужных вопросов взяткодателю. При этом работник администрации использовал служебное положение. Как уточнили в пресс-службе, максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до 12 лет.