В Екатеринбурге арестовали пятерых задержанных членов террористического сообщества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. ФСБ в ходе трех спецопераций в сентябре задержала 15 членов террористического сообщества, действовавшего на территории Свердловской области. Пять из них арестованы, 10 будут выдворены из страны, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"В результате проведенных в сентябре 2021 года трех спецопераций при силовой поддержке подразделений специального назначения ФСБ России задержаны 15 членов террористического сообщества. В отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела, ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 10 иностранцев принято решение об их выдворении в страну исхода с закрытием въезда в Российскую Федерацию на различные длительные сроки", - сообщили в управлении.

Сотрудники ФСБ изъяли 3 кг взрывчатки у задержанных.

"Из незаконного оборота изъято аммиачно-селитренное взрывчатое вещество общей массой порядка 3 кг, которое участники ячейки изготовили самостоятельно в целях реализации своих преступных планов", - сообщили в пресс-службе.