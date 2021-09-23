Самолет ВВС Пакистана разбился во время тренировочного полета

ИСЛАМАБАД, 23 сентября. /ТАСС/. Учебный истребитель пакистанских военно-воздушных сил потерпел крушение в районе Мардан в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в ходе выполнения тренировочного полета. Как сообщает в четверг телеканал Geo News со ссылкой на заявление представителя ВВС, судьба пилота пока остается неизвестной.

На месте падения самолета работает комиссия, выясняющая причины инцидента.

Аналогичная катастрофа произошла в августе текущего года, когда во время учебного полета в районе города Атток на севере Пакистана разбился двухместный истребитель ВВС. Оба его пилота катапультировались.