Житель Подмосковья ранил ножом мужчину из шумной компании, мешавшей ему спать

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Молодой человек в подмосковных Люберцах ранил кухонным ножом мужчину, одного из участников шумной компании, собравшейся у него под окнами и мешавшей ему спать. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, ночью в полицию поступило заявление о том, что молодой человек ранил ножом местного жителя во дворе дома на Быковском шоссе. Пострадавший госпитализирован. Спустя несколько минут на место преступления прибыл экипаж ГИБДД.

"Инспекторы ДПС задержали подозреваемого в совершении противоправных действий и доставили в отдел полиции, им оказался 26-летний местный житель. Задержанный пояснил, что шумная компания под его окнами мешала ему спать, в ходе возникшего конфликта он нанес одному из мужчин удар ножом в область живота", - сказала Петрова, добавив, что после преступления злоумышленник выбросил нож в мусорную урну и попытался скрыться.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), он арестован.