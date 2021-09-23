На Сахалине задержали троих местных жителей, подозреваемых в распространении наркотиков

ТАСС, 23 сентября. Сотрудники МВД и ФСБ задержали троих жителей Сахалинской области, подозреваемых в распространении наркотиков. Тайник с крупной партией запрещенных веществ обнаружили в лесополосе, сообщается в четверг на сайте регионального МВД.

"Трое жителей Сахалинской области, сговорившись между собой, связались с кураторами в теневом сегменте интернета для незаконного заработка. Их задачей было извлечение крупных партий наркотика, его расфасовка на более мелкие и дальнейшая перезакладка в указанных координатах. <…> Злоумышленники оборудовали в лесополосе крупный тайник-закладку, в котором находилось 70 свертков, обмотанных изолентой, с наркотическим средством мефедрон", - говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленники использовали специальные программы шифрования данных, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов. В ходе следствия установлены координаты четырех мест передачи наркотических веществ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третий находится под подпиской о невыезде.