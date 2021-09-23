Источник: экипаж разбившегося под Хабаровском Ан-26, по предварительным данным, погиб

ТАСС, 23 сентября. Экипаж самолета Ан-26, потерпевшего крушение в заповеднике в Хабаровском крае, по предварительным данным, не выжил. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Что известно о крушении Ан-26 в Хабаровском крае

"По предварительны данным, выживших в крушении самолета нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее в МЧС сообщили, что обломки самолета были найдены с вертолета Ми-8 во время поисков. Всего в операции задействовано 140 человек и 35 единиц техники.

22 сентября самолет Ан-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В районе 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров. На борту самолета находились шесть членов экипажа. Самолет принадлежал ЗАО "Летные проверки и системы", он выполнял технический полет.