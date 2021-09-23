Уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре возбудили на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел пяти погибших при пожаре в частном доме в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба регионального управления СК России по Камчатскому краю.

"Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту обнаружения пяти тел погибших при пожаре в частном жилом доме (по ч. 3 ст. 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью в четверг в частном жилом доме в краевой столице произошел пожар, в ходе тушения которого внутри дома обнаружены тела трех мужчин и одной женщины с термическими ожогами и признаками отравления угарным газом. В настоящее время установлены личности четырех человек (мужчин в возрасте от 39 до 47 лет и 51-летней женщины), тело еще одного мужчины пока не опознано из-за сильных термических ожогов.

Органом следствия проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, в том числе направленные на установление близких родственников погибших, назначено шесть судебных экспертиз, в ходе осмотра места происшествия изъят фрагмент электропроводки.