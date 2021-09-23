В Тынде возбудили дело на местную жительницу за оскорбление мэра в мессенджере

ТАСС, 23 сентября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Тынды Амурской области по факту оскорбления мэра Марины Михайловой, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Расследуется уголовное дело по обвинению 39-летней местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"). Согласно материалам уголовного дела, обвиняемая по месту своего жительства через группу общего доступа в мобильном приложении для мгновенного обмена сообщениями разместила несколько аудиозаписей с нецензурной бранью, оскорбляющих мэра города Тынды", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, женщина была недовольна перебоями электричества в своей квартире и отправила аудиосообщения в группу в WhatsApp, созданную для обратной связи с жителями Тынды по вопросам благоустройства города. Позже женщина публично извинилась в той же группе и обратилась в полицию с повинной.