Опубликовано видео с места крушения Ан-26 под Хабаровском

Главное управление МЧС по Хабаровскому краю 23 сентября опубликовало видео с места крушения Ан-26 в районе горы Хребтовая.

На место обнаружения обломков выехала поисковая группа.

22 сентября самолет Ан-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В районе 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров. На борту самолета находились шесть членов экипажа. Самолет принадлежал ЗАО "Летные проверки и системы", он выполнял технический полет.