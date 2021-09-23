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Крушение самолета Ан-26 в Хабаровском крае

Опубликовано видео с места крушения Ан-26 под Хабаровском

На место обнаружения обломков выехала поисковая группа
'Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю/YouTube'

Главное управление МЧС по Хабаровскому краю 23 сентября опубликовало видео с места крушения Ан-26 в районе горы Хребтовая.

На место обнаружения обломков выехала поисковая группа.

22 сентября самолет Ан-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В районе 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров. На борту самолета находились шесть членов экипажа. Самолет принадлежал ЗАО "Летные проверки и системы", он выполнял технический полет.

Теги
РоссияХабаровский крайКрушение самолета Ан-26 в Хабаровском крае
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