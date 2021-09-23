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В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве женщины с двумя детьми

Им оказался ранее судимый местный житель

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве женщины и двух ее детей, тела которых были обнаружены на месте пожара в Кировграде (Свердловская область), задержан. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета.

"По данным следствия, 22 сентября в ходе тушения пожара в квартире дома по бульвару Центральному в городе Кировграде были обнаружены тела женщины и двух ее сыновей 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. В ходе проведения следственных действий был установлен и задержан подозреваемый - это ранее неоднократно судимый местный житель 1983 года рождения", - говорится в сообщении.

Как сообщал 22 сентября источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте пожара в квартире обнаружены тела женщины и двух ее детей, смерть которых могла произойти до начала пожара.

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