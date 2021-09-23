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В Свердловской области ФСБ провела обыски у главы Тугулыма

Николая Черепанова подозревают в мошенничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ Свердловской области провели обыски в кабинете главы администрации Тугулымского городского округа в Свердловской области, чиновники подозреваются в мошеннических схемах при заключении контрактов. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Оперативники ФСБ устроили проверку в кабинете главы Тугулымского городского округа Николая Черепанова, поводом для которой стали подозрения в мошенничестве при заключении и реализации муниципальных контрактов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, управление устанавливает перечень лиц, имеющих отношение к "серым" схемам.

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