Сыну осужденного вице-мэра Барнаула предъявили обвинение по делу об угрозе судье

БАРНАУЛ, 23 сентября. /ТАСС/. В Алтайском крае следователи предъявили обвинение сыну бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина, ставшего фигурантом двух уголовных дел об оскорблении судьи, прокурора и сотрудника ФСБ. Срок заключения под стражу ему продлен до двух месяцев, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в четверг.

"Демину предъявлено обвинение по ч. 1, 2 ст. 297 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ", - сказали в пресс-службе, отметив, что срок его содержания под стражей в связи с предъявлением обвинения продлен до 12 ноября 2021 года.

Октябрьский районный суд Барнаула 16 сентября по ходатайству следствия арестовал Демина на 10 суток - до 23 сентября. В случае предъявление обвинения срок заключения под стражу продлевается до двух месяцев.

Суд в Барнауле 10 сентября приговорил к девяти годам исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере более 15 млн рублей бывшего вице-мэра города Сергея Демина, признанного виновным в совершении коррупционных преступлений. По данным следствия, после оглашения приговора его супруга и сын грубо и нецензурно оскорбили судью и сотрудника прокуратуры, а спустя два дня сын по телефону угрожал насилием сотруднику ФСБ, осуществлявшему сопровождение по уголовному делу отца.

Уголовные дела в отношении сына и супруги экс-чиновника были возбуждены 14 сентября по ч. 1, 2 ст. 297 УК РФ ("Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия"). Позднее против сына было возбуждено еще одно дело - по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").