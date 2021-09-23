В Петербурге задержали выходцев из Африки, похитивших €800 тыс. у футбольного клуба

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге четырех выходцев из Западной Африки, которые похитили €800 тыс. у итальянского футбольного клуба. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По подозрению в крупном мошенничестве задержаны четверо выходцев из Западной Африки. Среди них гражданин Российской Федерации - уроженец Верхней Вольты (ныне Буркина-Фасо) и трое граждан Федеративной Республики Нигерия", - сказала она.

По словам Волк, предварительно установлено, что злоумышленники разработали и реализовали криминальную схему, связанную с международным трансфером профессионального футболиста из датского клуба. Они по своим каналам получили информацию, что игроком интересуется популярная итальянская команда. Затем обратились к своему знакомому, нелегально проживавшему в России, и он изготовил поддельный паспорт на вымышленное имя. Предъявив его в одном из банков Санкт-Петербурга, сообщники открыли счет, затем указали его реквизиты в сопроводительных документах вместо банковских реквизитов датского клуба и направили итальянской стороне.

"В результате этой махинации денежные средства итальянского клуба в размере €800 тыс., предназначенные для оплаты трансфера футболиста, поступили в распоряжение злоумышленников и были похищены ими", - добавила официальный представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ). В момент задержания один из злоумышленников попытался спрятаться с внешней стороны балкона 17-го этажа дома в городе Мурино Ленинградской области. Полицейские в последний момент сумели удержать его и поднять обратно. Тем самым спасли они ему жизнь.

Часть похищенных денег соучастники успели потратить, при этом на сумму более 57 млн рублей наложен арест. Подозреваемые арестованы.