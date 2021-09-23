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Верховный суд Якутии признал законным назначение "шаману" Габышеву принудительного лечения

По словам адвоката, суд проигнорировал позицию представителя органа опеки и попечительства, а также отказал в проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Якутии признал законным решение назначить Александру Габышеву, который называет себя "шаманом", принудительное лечение. Об этом ТАСС сообщил его защитник Алексей Прянишников.

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"Верховный суд Республики Саха (Якутия) в полном объеме отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Александра Габышева на его принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сказал он.

По словам Прянишникова, судьи под председательством Анджелы Стрекаловской сочли доказанным применение Габышевым насилия к сотрудникам Росгвардии. Также суд проигнорировал позицию представителя органа опеки и попечительства Сергея Терянова, который выступил против продолжения принудительного лечения. Суд отказал в проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы по делу в связи с отсутствием оснований не доверять якутским экспертам. Также судьи апелляционной инстанции признали правильным избранный судьей Якутского городского суда Максимом Гороховым тип медучреждения для лечения Габышева (специализированная организация с интенсивным наблюдением). Хотя в данные учреждения направляют лиц, которые совершили наиболее тяжкие преступления с соответствующими последствиями, а также лиц, нарушавших внутренний режим при предыдущих госпитализациях, чего в ситуации с Габышевым нет, отметил адвокат.

"Постановление о принудительном лечении Габышева вступило в силу, теперь следует ожидать выбора медицинской организации, куда будет направлен Габышев на неопределенный срок. Сам Габышев в своем последнем слове высказал мнение, что дело в отношении него политическое, [оно возбуждено] в связи с его высказываниями о политической ситуации в стране", - отметил Прянишников. Он также сообщил, что в ближайшее время будут поданы жалобы в кассационный суд, защитнику предстоит пройти путь до Верховного суда России и ЕСПЧ.

В сентябре прошлого года в отношении Габышева избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. После этого Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") за нанесение с помощью самодельного меча колотой раны бойцу спецназа Росгвардии. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, и городской суд Якутии на этом основании постановил назначить ему принудительные меры медицинского характера. До вступления решения в силу Габышев оставался в СИЗО, теперь же его отправят в медучреждение.

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