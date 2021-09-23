Силовики проводят обыски у руководства футбольного клуба "Тамбов"

ТАМБОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Обыски проходят у руководства футбольного клуба "Тамбов" в рамках нового уголовного дела о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"У руководства ФК "Тамбов" проводятся следственные мероприятия в рамках нового уголовного дела о мошенничестве", - сообщил собеседник агентства.

Полиция и Следственный комитет в настоящий момент данную информацию не комментируют.

В декабре 2020 года следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора "Тамбова" Ольги Коноваловой из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Размер задолженности на тот момент составлял более 150 млн рублей.

В январе руководство "Тамбова" подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. Размер кредиторской задолженности клуба составляет более 536 млн рублей. 10 августа арбитражный суд назначил нового конкурсного управляющего по делу о банкротстве клуба, отчет управляющего запланирован на 28 сентября.