Суд в Москве заочно арестовал сирийца за убийство российского военного летчика в Сирии

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал гражданина Сирии Адина бин Адана Рамадана, который проходил по делу о гибели одного из российских военных в САР. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста в отношении гражданина Сирии Адина бин Адана Рамадана, он арестован на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Рамадан объявлен в международный розыск", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что Рамадану заочно предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса - 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших"), 105 УК РФ ("Умышленное убийство"), 208 УК РФ ("Участие в незаконном вооруженном формировании"). Там не смогли уточнить по делу о гибели какого именно летчика он проходит.

В свою очередь в пресс-службе СК сообщили, что в ходе расследования дела об убийстве на территории Сирии 24 ноября 2015 года участниками незаконных вооруженных формирований пилота российского бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также покушении на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина установлена личность гражданина Сирии Ади бин Адана. На фотографии, размещенной в интернете, он с оружием позирует рядом с телом погибшего Олега Пешкова. "Собранные в ходе предварительного следствия доказательства подтвердили причастность указанного лица к инкриминируемым преступлениям. В связи с этим вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении убийства и покушения на убийство, надругательстве над телом умершего в составе незаконного вооруженного формирования", - сообщили в СК.

Ранее по уголовному делу на основании собранных доказательств было предъявлено обвинение 14 участникам незаконных вооруженных формирований, причастных к совершению указанных выше преступных посягательств, они объявлены в международный розыск.

Басманный суд уже арестовал заочно не менее 20 других граждан Сирии, сбивших 3 февраля 2018 года самолет командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майора Романа Филипова над подконтрольной террористам территории и причастных к гибели в 2015 году российского морпеха Александра Позынича и летчика Олега Пешкова. Следствие устанавливает других соучастников преступления.