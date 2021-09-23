СК изъял партии поддельного препарата от артрита и для лечения коронавируса в Москве

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Следователи изъяли партии похищенных из больниц препаратов, а также фальсифицированного средства от артрита и для лечения коронавируса в московской аптеке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В июле в столичной аптеке была проведена "проверочная закупка" через интернет двух упаковок препарата от артрита "RoActemra", который используют и при лечении коронавируса, на сумму 177 тыс. рублей, которые курьер потом доставил на Курский вокзал. "В связи с тем, что приобретенные препараты имели явные признаки фальсификата, в аптеке и их складском помещении были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты партии различных медицинских средств, по предварительным данным следствия, похищенных из госучреждений здравоохранения, поставляемых в рамках госконтрактов", - сообщили в СК.

Производителем закупленных препаратов является крупная иностранная фармацевтическая компания, которая по результатам проведенного расследования классифицировала препарат как подтвержденный фальсификат. Следователями Восточного следственного отдела на транспорте по материалам полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт или ввоз на территорию РФ фальсифицированных лекарственных средств или медицинских изделий).

СК и полиция уже провели исследования изъятых лекарственных препаратов. Также установлены причастные к сбыту фальсифицированных средств, ряд из них уже дали признательные показания. Следствие устанавливает других участников группы и лаборатории по изготовлению поддельных препаратов.