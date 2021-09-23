Эксперт: птицы в Новосибирской области могли погибнуть от отравления химикатами

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Отравление химикатами на свалках и зерноотходах могло стать причиной массовой гибели птиц в Усть-Таркском районе Новосибирской области, сообщил ТАСС кандидат биологических наук, орнитолог Алексей Яновский.

В четверг в социальных сетях появилось видео массовой гибели птиц. Некоторые лежат на земле, другие с трудом передвигаются. Отмечается, что погибли более 200 птиц.

"Причина может быть в ядохимикате каком-то, они могли просто отравиться. <...> Они готовятся к отлету. На ночевку они собираются в населенных пунктах, кормятся на зерноотходах, свалках, там они могли наглотаться чего-то отравленного", - сказал он.

По его словам, вопреки ранее появившейся информации, на видео запечатлены грачи, а не вороны. Отравление могло возникнуть из-за травли грызунов или намеренного желания местных жителей избавиться от большого числа шумных птиц. Не стоит исключать и вероятность эпидемии среди птиц, отметил собеседник агентства.

Причину отравления точно установит экспертиза, которая будет проведена в ближайшее время, сообщили ТАСС в управлении ветеринарии Усть-Таркского района.