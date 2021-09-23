Подозреваемый в убийстве женщины и двух ее малолетних сыновей на Урале признал вину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Задержанный по подозрению в убийстве женщины и двух ее сыновей, тела которых были обнаружены на месте пожара в городе Кировграде Свердловской области, дал признательные показания, по факту преступления возбуждено дело. Об этом сообщил журналистам руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел управления СК РФ по региону Александр Сапегин.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а","в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних"). Подозреваемый допрошен, он дал признательные показания", - сказал Сапегин.

Ранее в СК РФ сообщили о задержании подозреваемого. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что подозреваемый был ранее судим за грабеж, убийство, хищение транспорта и вымогательство, последний раз он освободился из колонии 6 июля 2017 года.

"В день трагедии подозреваемый пришел в гости к новой знакомой со сладкими гостинцами для ее детей и со спиртным для хозяйки. Весь вечер они обильно злоупотребляли, а когда перебрали, то гость потерял контроль над поведением и в ходе межличностного конфликта на бытовой почве жестоко расправился и с дамой, и с ее сыновьями. С целью скрыть следы преступления [он] поджег жилище", - рассказал Горелых

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова добавила, что прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.