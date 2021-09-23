Иск Навального к ГП и Роскомнадзору из-за блокировки YоuTube-канала рассмотрят 11 октября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Заседание Тверского суда Москвы по иску Алексея Навального к Генпрокуратуре и Роскомнадзору с требованием разблокировать его YоuTube-канал назначено на 11 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по исковому заявлению Навального А. А. к Генеральной прокуратуре РФ, Федеральному агентству в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций назначено к рассмотрению в Тверском районном суде города Москвы на 14:00 11 октября", - сказали в пресс-службе.

В иске Навальный требует признать незаконной блокировку своего сайта, а также YouTube-канала "Навальный live".