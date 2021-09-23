{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд 11 октября рассмотрит жалобу дезинсектора, арестованного по делу об отравлении

Представитель защиты просит в жалобе перевести своего клиента под домашний арест или освободить под залог

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский городской суд 11 октября проверит законность ареста сотрудника частной компании Антона Котова, проводившего дезинсекцию в магазине "Магнит" и обвиняемого по делу об отравлении семьи арбузом.

На эту тему
Что известно об отравлении семьи на юго-востоке Москвы
Что известно об отравлении семьи на юго-востоке Москвы

"Рассмотрение апелляции в Мосгорсуде назначено на 11 октября", - сказал собеседник агентства. Представитель защиты просит в жалобе перевести своего клиента под домашний арест или освободить под залог.

Дезинфектор ООО "Областной центр дезинфекции" Антон Котов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть человека"). Пресненский суд отправил его в СИЗО до 10 ноября. Вину он не признает.

Санитарный вертолет совершил аварийную посадку на территории больницы в Ижевске
В результате инцидента никто не пострадал
Читать полностью