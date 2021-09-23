Санитарный вертолет совершил аварийную посадку на территории больницы в Ижевске

ТАСС, 23 сентября. Санитарный вертолет совершил аварийную посадку на территории республиканской больницы в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, вертолет аварийно сел на крышу одного из зданий на территории больницы, получив повреждения. Погибших нет", - сказал собеседник агентства. На борту находились четыре человека, пострадавших нет.

Информацию об экстренной посадке также подтвердили в МЧС. По данным ведомства, вертолет, выполнявший санитарную эвакуацию с четырьмя людьми на борту, в 12:05 мск совершил посадку по адресу: Воткинское шоссе, 57. По данному адресу находится Республиканская больница № 1.

В пресс-службе правительства региона журналистам также сообщили, что, по предварительной информации, пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Пациент, которого эвакуировал вертолет, "направлен в отделение по профилю заболевания", добавили в пресс-службе.