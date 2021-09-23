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Крушение самолета Ан-26 в Хабаровском крае

Спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа разбившегося в Хабаровском крае Ан-26

По информации источника, члены экипажа являются жителями разных регионов

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа разбившегося в Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае самолета Ан-26. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

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"Обнаружено тело одного человека", - сказал собеседник агентства.

Члены экипажа, находившиеся на борту, являются жителями разных регионов России, сообщил агентству источник. "Члены экипажа не местные, это жители разных городов страны", - сказал он.

Спасатели разобьют на месте крушения лагерь и вырубят посадочную площадку для вертолета, сообщается на странице Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России в Instagram. "Группе придется ночевать в лесу, везем все необходимое, чтобы можно было разбить палаточный лагерь. Планируется вырубка площадки для дальнейшей посадки вертолета", - говорится в сообщении.

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РоссияХабаровский крайКрушение самолета Ан-26 в Хабаровском крае
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