Семьям членов экипажа разбившегося в Хабаровском крае Ан-26 выплатят по 1 млн рублей

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края выплатят по 1 млн рублей семьям членов экипажа разбившегося в регионе самолета Ан-26. Об этом сообщил избранный глава края Михаил Дегтярев.

Что известно о крушении Ан-26 в Хабаровском крае

"Мы уже приняли решение о том, чтобы помочь родным погибших. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей", - написал он в своем Telegram-канале.

На борту Ан-26, прибывшего в Хабаровск из Читы, находились шесть специалистов. Хабаровчан среди них не было, это жители разных городов России, сообщил Дегтярев.

Глава региона добавил, что по его поручению в правительстве Хабаровского края экстренно была созвана комиссия по ЧС. По информации краевых спасателей, которые первые добрались до места аварии в районе хребта Хехцир (Хабаровский район), пока обнаружить выживших им не удалось. Вместе с коллегами из МЧС они 24 сентября продолжат поиски с рассветом.

На месте также работает группировка сил и средств МЧС.