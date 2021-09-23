Обыски проходят в департаменте сельского хозяйства Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Оперативные мероприятия проводятся в здании департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя в четверг, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Проводятся оперативные мероприятия в здании департамента", - сказал собеседник, подтвердив, что речь идет в том числе об обысках.

При этом источник не уточнил, с чем связаны оперативные мероприятия.

Другой источник отметил, что проводится выемка документов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.