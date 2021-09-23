Полицейского нашли мертвым в Подмосковье

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудник патрульно-постовой службы полиции Москвы найден мертвым в квартире в Красногорске.

"По предварительным данным, 22 сентября в одной из квартир в микрорайона Опалиха города Красногорска обнаружены тела мужчины и женщины без телесных повреждений. Следователем и криминалистом проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты свертки с веществом белого цвета, следов борьбы в помещении не выявлено", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, один из погибших - сотрудник патрульно-постовой службы ГУ МВД по Москве. "По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиков, но эту версию предстоит подтвердить судмедэкспертам", - сказал источник.

Следствием начата доследственная проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также судебно-химическая экспертиза вещества. Опрошена хозяйка квартиры, истребована характеризующая документация на погибших.