Следователи приступили к осмотру места крушения Ан-26 в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Следователи прибыли на место крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае и приступили к осмотру, сообщили журналистам в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"В настоящее время на место крушения самолета Ан-26 прибыла следственная группа и приступила к его осмотру", - говорится в распространенном релизе. Место крушения самолета находится в труднодоступной таежной местности в Большехехцирском заповеднике на сопке. Там также работают спасатели.

Следователи допросили диспетчеров, которые контролировали полет Ан-26, руководителя полета, также провели выемку переговоров диспетчеров и членов экипажа, проходивших во время полета. Следователи истребовали из Дальневосточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта и Управления государственного авиационного надзора ДФО Ространснадзора документы в отношении компании, самолета и членов экипажа об авиационных происшествиях и привлечении их к административной ответственности.