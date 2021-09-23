В ДТП в Башкирии погибли четыре человека

УФА, 23 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате столкновения микроавтобуса "Газель" и автомобиля Renault на трассе Уфа - Оренбург в Башкирии. Пассажирский автобус загорелся, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по региону в четверг.

"23 сентября на 167-м километре автодороги Уфа - Оренбург около 15:00 (13:00 мск) столкнулись пассажирская "Газель" из Оренбургской области и грузовик Renault. В настоящий момент известно о четверых погибших. По предварительным данным, они сгорели в автобусе, среди них водитель и три пассажира", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о других пострадавших информации не поступало. На месте работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб.

По данным ГУ МЧС, также в ДТП пострадал водитель Renault, его извлекли спасатели.